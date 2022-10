Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos déjà distancé pour ce transfert XXL ?

Toujours en quête d’un milieu de terrain pour le prochain mercato, le PSG s’intéresse à Jude Bellingham, le joueur de 19 ans du Borussia Dortmund. Liverpool, également à la recherche d’un milieu, est dans le coup et aurait même un temps d’avance sur le club de la capitale.

Même si le marché des transferts a fermé ses portes il y a peu plus d’un mois, le PSG pense déjà à la suite et Luis Campos ne manque pas d’ambitions. Même s’il a fait venir Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler pour renforcer le milieu de terrain, le conseiller sportif du PSG attend toujours du monde à ce poste.

Selon les informations de Média Foot , le PSG s’intéresserait à Jude Bellingham. Etincelant cette saison avec le Borussia Dortmund, l’international anglais pourrait quitter le BvB l’été prochain mais le club de la capitale n’est pas seul sur le coup.

It's very common to agree to a buy option on a loan deal even if you have no intention to activate it. #LFC working on marquee midfield options for next summer, including Jude Bellingham. Open race for Dortmund and England star, but #LFC have put in more work than most to date.