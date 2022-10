Foot - Mercato - PSG

Mercato : Annoncé au PSG, Adrien Rabiot sort du silence pour son avenir

Publié le 10 octobre 2022 à 14h15

Axel Cornic

Parti en 2019 dans des circonstances controversées, Adrien Rabiot pourrait bien faire son grand retour au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas la volonté de son entourage, qui semble vouloir recoller les morceaux avec la direction parisienne. Interrogé ce lundi sur la fin de son contrat, le milieu n’a toutefois pas fermé la porte à une prolongation à la Juventus.

On ne peut pas vraiment dire qu’Adrien Rabiot a laissé un grand souvenir dans les cœurs des supporters du PSG. Formé au club et symbole de la jeunesse parisienne au même titre que Presnel Kimpembe, le milieu avait décidé de partir à la fin de son contrat et ainsi rejoindre la Juventus.

Le clan Rabiot aimerait boucler un retour au PSG

On prend les mêmes et on recommence, puisqu’Adrien Rabiot se retrouve une nouvelle fois en fin de contrat, mais cette fois-ci c’est la Juventus qu’il pourrait quitter... pour retrouver le PSG ! Plusieurs médias en Italie parlent en effet d’un travail de l’ombre opéré par Véronique Rabiot, sa mère et agent, qui préparerait son grand retour depuis cet été.

