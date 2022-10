Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos vise un transfert à 150M€

Publié le 11 octobre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de recruter un attaquant lors du dernier mercato estival, le PSG n’est pas parvenu à atteindre cet objectif. Et Luis Campos semble bien décidé à rectifier le tir l’été prochain en payant la clause libératoire de Rafael Leão au Milan AC, qui s’élève à 150M€.

Alors que Kylian Mbappé n’a pas hésité à se plaindre publiquement de son rôle de pivot au PSG et donc de l’absence d’un autre profil dans le secteur offensif pour le libérer de cette tâche, Luis Campos se penche déjà sur le prochain mercato estival afin de pouvoir attirer le profil idéal dans la capitale. Et le conseiller sportif du PSG pourrait se tourner vers un joueur qu’il connaît bien.

Campos veut Leão au PSG

Comme l’a révélé Média Foot lundi, le conseiller sportif du PSG envisage toujours de recruter Rafael Leão (23 ans), qui cartonne avec le Milan AC, et songe même à payer directement le montant de sa clause libératoire pour faciliter le deal. Une clause qui s’élève à 150M€, ce qui pourrait donc faire de l’international portugais le troisième transfert le plus coûteux de l’histoire du PSG, derrière Neymar et Kylian Mbappé.

Un duo qui a déjà fait ses preuves

Pour rappel, Luis Campos avait été à l’origine de l’arrivée de au LOSC, en 2018, ce qui pourrait également faciliter le deal au moment des négociations cet été.