Transferts - PSG : Le Barça ne se cache plus pour Lionel Messi

Publié le 11 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Lionel Messi. Toujours performant avec le PSG, l’Argentin refuse de penser à son avenir et se concentre sur la Coupe du monde alors que son contrat au Paris Saint-Germain expirera en juin prochain, moment où le FC Barcelone compte frapper. Et les dirigeants blaugrana ne se cachent plus.

Alors que Lionel Messi commence enfin à être heureux à Paris et décisif pour le PSG, en attestent ses 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, la collaboration entre le septuple Ballon d’or et le Paris Saint-Germain pourrait prendre fin à la fin de la saison. Certes, il est stipulé dans le contrat courant jusqu’en juin prochain qu’une option d’achat pour une année supplémentaire pourrait être activée, cependant, il faudrait que le clan Messi donne son aval pour cela.

Messi concentré sur le Mondial, le Barça prépare son retour

Chose à laquelle ni Lionel Messi ni son entourage penserait. La concentration du clan Messi serait focalisée sur la préparation du Mondial au Qatar en novembre prochain qui pourrait être son dernier comme l’Argentin l’a assuré à ESPN la semaine dernière. Du côté du FC Barcelone, on prépare le retour XXL de Messi qui serait déjà une certitude à en croire la journaliste Veronica Brunati qui a affirmé dernièrement que La Pulga sera un joueur du Barça à compter du 1er juillet 2023.

