Mercato - PSG : Ça chauffe en coulisse pour le retour de Rabiot

Publié le 11 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Potentiellement libre de tout contrat à la fin de la saison, Adrien Rabiot pourrait retrouver le chemin de la maison en signant au PSG. Ce serait la volonté de sa mère Véronique Rabiot. Pour sa part, l’international français laisse planer le doute sur la suite des opérations.

Il avait quitté le PSG à l’été 2019 par le biais de son statut ancien statut d’agent libre. À la fin de la saison, Adrien Rabiot sera une nouvelle fois en fin de contrat à la Juventus et serait susceptible d’effectuer un retour XXL au sein de son club formateur qu’est le Paris Saint-Germain.

La mère d’Adrien Rabiot travaille sur un retour au PSG

Sa mère et représentante Véronique Rabiot ne cacherait pas en coulisse son désir de témoigner du retour de l’international français au PSG. Ce serait sur ce dossier que Véronique Rabiot travaillerait actuellement selon la Gazzetta dello Sport alors qu’en parallèle, ses demandes salariales au niveau d’un éventuel nouveau contrat à la Juventus seraient jugées trop importantes par les dirigeants bianconeri.

Rabiot fait durer le suspense