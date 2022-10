Foot - Mercato - OM

Mercato : L’histoire entre Haaland et l’OM n’est pas terminée

Publié le 11 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

A 22 ans, Erling Braut Haaland fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Le buteur de Manchester City le prouve d’ailleurs chaque week-end. Depuis son arrivée en Premier League, le Norvégien continue d’affoler les statistiques. Mais cela aurait pu se passer différemment pour Haaland, qui aurait pu évoluer du côté de l’OM. Mais cela n’est peut-être pas fini…

13 matchs, 20 buts, 3 passes décisives… Les statistiques d’Erling Braut Haaland avec Manchester City sont affolantes depuis le début de la saison. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund, le Norvégien continue donc sur sa lancée en Premier League. Désormais sous les ordres de Pep Guardiola, Haaland s’impose plus que jamais comme l’un des meilleurs attaquants du monde. Un talent qui aurait toutefois pu faire les beaux jours de l’OM.

« J'ai dit à Rudi (Garcia) de le prendre direct »

En effet, Erling Braut Haaland aurait pu être aujourd’hui un joueur de l’OM. Rudi Garcia en a finalement décidé autrement. Ancien analyste vidéo pour le club phocéen, Thomas Benedet avait fait une énorme révélation, assurant avoir soufflé le nom d’Haaland. En vain donc… « Que ça aboutisse ou pas, c'est ce que j'aime. L'an dernier, j'ai eu ça pour Haaland, qui claque pour Salzbourg et j'ai dit à Rudi (Garcia) de le prendre direct », a-t-il expliqué.

