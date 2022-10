Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup dur pour Longoria dans ce dossier à 8M€

Publié le 10 octobre 2022 à 23h30

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie avec l'arrivée d'Igor Tudor cet été, Luis Henrique est retourné dans son club formateur à Botafogo. Mais rien ne s'est arrangé depuis son départ de l'OM. L'ailier ne joue plus et il parait peu probable que son option d'achat soit levée. Pablo Longoria dit adieu à 8M€.

A son arrivée en 2020, Luis Henrique était perçu comme un joyau à polir qui allait se revendre à prix d'or par la suite. Le jeune brésilien n'a jamais été convaincant avec l'OM qui avait décidé de s'en séparer cet été. Ainsi, c'est sous la forme d'un prêt avec option d'achat (8M€), qu'il était retourné à Botafogo, son club formateur, dans l'optique de retrouver du temps de jeu. Mais tout ne se passe pas comme prévu...

Henrique ne joue plus

Depuis son retour à Botafogo, Luis Henrique ne parvient pas à s'imposer. Il n'a été titularisé qu'à une seule reprise par son club et s'est contenté de 179 minutes au total. Pire encore, il n'a plus joué depuis 7 matchs. Mis à l'écart face à Palmeiras lors de la 29ème journée du championnat brésilien, Henrique était encore absent du groupe pour affronter Avaí FC lors de la journée suivante. Son entraineur ne le convoque même plus et cela pourrait avoir d'énormes conséquences pour l'OM.

Catastrophe pour Longoria

Ce temps de jeu extrêmement réduit ne vas pas arranger l'OM. En effet, Pablo Longoria pensait avoir fait le plus dur en refourguant Henrique à son club formateur sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 8M€ qui se déclencherait au nombre de matchs joués. Cette somme aurait fait un bien fou aux comptes fragiles de l'OM. Or, l'entraineur de Botafogo ne compte déjà plus sur lui et l'hypothèse d'un transfert définitif s'éloigne de plus en plus.