Mercato - PSG : Verratti, transfert... Une recrue de Campos se lâche sur son intégration

Publié le 10 octobre 2022 à 21h15

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG cet été, Vitinha s'est déjà imposé dans le onze de Christophe Galtier. Le Portugais est régulièrement aligné parmi les titulaires. Son intégration dans le groupe parisien s’est faite très rapidement. Et le joueur de 22 ans en a remis une couche sur ce sujet, évoquant notamment sa relation avec Marco Verratti.

Parmi les recrues estivales de Luis Campos, une seule s’est réellement démarquée pour le moment. À peine arrivé, Vitinha s’est fait une place dans le onze de Christophe Galtier au côté de Marco Verratti. Le Portugais affiche une régularité remarquable dans ses performances et apporte un soutien de taille à l’Italien. Son intégration à sa nouvelle vie s’est faite très rapidement. Et Vitinha espère que sa forme du moment va durer encore longtemps.

«Avec Verratti, la relation est excellente»

« Je me sens bien en ce début de saison. Je sais que c’est le travail qui a payé, c’est aussi le soutien du staff, des coéquipiers. J’espère prolonger la bonne période. Avec Verratti, la relation est excellente. On se complète malgré nos ressemblances. J’espère encore faire plus et mieux » a annoncé le milieu de terrain du PSG en conférence de presse ce lundi.

«Je pense que nous devons moins parler de l’âge des joueurs. Si vous montrez que vous êtes performant, vous devez jouer»