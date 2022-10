Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Après son exploit, Cristiano Ronaldo se fait interpeller

Publié le 10 octobre 2022 à 20h45

Pierrick Levallet

Traversant une période délicate à Manchester United, Cristiano Ronaldo a montré qu’il était toujours capable de répondre présent ce dimanche. Buteur face à Everton (1-2), le Portugais a signé sa 700e réalisation en club. Erik ten Hag a donc tenu à le féliciter pour cet exploit et a annoncé par la même occasion que cela pourrait être le déclic pour Cristiano Ronaldo.

Depuis son départ avorté cet été, Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire à Manchester United. Le Portugais ne fait clairement pas l’unanimité chez les Red Devils, notamment auprès d’Erik ten Hag. Mais ce dimanche, le quintuple Ballon d’Or a pu profiter de la sortie sur blessure d’Anthony Martial pour montrer qu’il était encore bien présent.

«Je suis vraiment heureux pour Cristiano Ronaldo»

Auteur du but de la victoire peu avant la mi-temps face à Everton (1-2), Cristiano Ronaldo a inscrit par la même occasion son 700e but en club. Un exploit qu’Erik ten Hag a tenu à saluer dans des propos rapportés par L’Equipe : « C'est vraiment impressionnant de marquer 700 buts. C'est une performance énorme et je suis vraiment heureux pour Cristiano Ronaldo. Je le félicite pour cette performance. »

Un déclic à venir pour Ronaldo ?