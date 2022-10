Foot - Mercato - PSG

Transferts : L’Espagne raffole d’Haaland, le Real Madrid donne le ton

Publié le 8 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland fait chavirer la presse espagnole dans le cadre d’un éventuel transfert au Real Madrid par le biais de sa clause libératoire à partir de l’été 2024. Cependant, après Pep Guardiola, Carlo Ancelotti a tenu à calmer le jeu dans l’opération Haaland.

Depuis le début de la saison, le nom d’Erling Braut Haaland résonne dans les travées de l’Etihad Stadium où il plante but sur but que ce soit dans le stade de Manchester City ou sur les autres pelouses de Premier League. Dans l’élite du football anglais, et en l’espace de 8 matchs joués, Haaland a déjà inscrit 14 buts.

Recruter Haaland à l’été 2024 ?

Après l’échec Kylian Mbappé à l’intersaison, le Real Madrid serait prêt à tout miser sur Erling Braut Haaland à l’été 2024, moment où sa clause libératoire de 150M€ supposément incluse dans son contrat courant jusqu’en juin 2027 à Manchester City sera effective d’après la presse espagnole et notamment la Cadena SER.

Ancelotti calme le jeu