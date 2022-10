Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos a posé une grande condition sur le mercato

Publié le 11 octobre 2022 à 07h10

Thomas Bourseau

Xavi Simons a quitté le PSG à la dernière intersaison par le biais de son statut d’agent libre. Cependant, Luis Campos n’a pas laissé la jeune pépite néerlandaise comme ça et a fait en sorte d’inclure une clause de rachat afin de faciliter la tâche du Paris Saint-Germain en cas de rapatriement.

Pendant toute la saison passée, il a été question de l’avenir de Xavi Simons. Alors que son contrat au PSG ne courrait que jusqu’en juin dernier, une prolongation était souhaitée par la section sportive du PSG. Fabrizio Romano expliquait même qu’une prolongation avait été signée et qu’un prêt avait été convenu au PSV Eindhoven. Mais finalement, Simons a rejoint le club néerlandais par le biais de son statut d’agent libre.

Le PSV confirme une clause de rachat pour le PSG avec Simons

La fin de l’histoire avec le PSG ? Pas vraiment. Le directeur du football du PSV, en la personne de Marcel Brands, a confirmé l’existence d’une clause de rachat convenue avec le PSG pour Xavi Simons.

Luis Campos aurait fait le forcing pour la clause de rachat