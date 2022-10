Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : QSI lance une révolution, l'avenir du Qatar à Paris est scellé

Publié le 10 octobre 2022 à 19h30

Arthur Montagne

Déjà propriétaire du PSG, QSI est entré dans le capital du SC Braga. Le fonds d'investissement du Qatar est donc devenu actionnaire minoritaire du club portugais et poursuit son expansion dans le monde du football. De quoi faire taire les rumeurs concernant un retrait progressif des Qataris après la Coupe du monde qui se disputera en fin d'année.

Il y a un peu plus de onze ans, le Qatar faisait une entrée plus que remarquée dans le monde du football devenant propriétaire du PSG par le biais de son fonds d'investissement QSI. Depuis, le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension tant sur le plan sportif qu'économique. Et les Qataris semblent bien avoir l'intention de développer leur empire dans le monde du foot.

Le SC Braga entre dans le giron QSI

En effet, par le biais d'un communiqué, QSI a rendu officielle son entrée dans le capital du SC Braga à hauteur de 21,67%. Le fonds d'investissement qatari devient donc actionnaire minoritaire du club portugais. « QSI est fier d’investir dans les marques de sport du monde entier afin de leur permettre d’atteindre le meilleur potentiel. Le Portugal est un pays de football, disposant des supporters les plus passionnés du monde et d’un des meilleurs systèmes de formation de talents. Braga est une institution exemplaire du Portugal, avec une histoire, énormément d’ambition et une réputation d’excellence sur et en dehors du terrain », s'est d'ailleurs réjoui Nasser Al-Khelaïfi.

Une stratégie sur le long terme ?

Par conséquent, QSI poursuit son expansion et semble avoir l'intention de marcher dans les traces du City Group et de Red Bull, qui possèdent plusieurs clubs à travers le monde afin de créer une vraie passerelle. L'idée des Qataris est donc de voir sur le long terme afin de renforcer sa présence dans le monde du football et d'offrir des clubs satellites afin de développer encore la puissance du PSG. De quoi tordre le cou aux rumeurs annonçant un désengagement progressif du Qatar après sa Coupe du monde en fin d'année. QSI semble avoir un projet à long terme comme le démontre l'acquisition des parts du SC Braga. Le Qatar n'a donc pas l'intention de lâcher le PSG pour le moment.