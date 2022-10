Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Mbappé, les stars qui ont voulu claquer la porte du projet QSI

Publié le 11 octobre 2022 à 13h00

La rédaction

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé avait animé toute la saison dernière, il pourrait repartir de plus belle. Mécontent de son utilisation eu PSG, l’avenir de l’international français est de nouveau au cœur des débats. Il pourrait même demander à s’en aller l’été prochain, voir dès le mois de janvier si une opportunité se présente. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’une des stars parisiennes demande son transfert.

Le feuilleton Kylian Mbappé relancé ? Proche de rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison dernière, l’avenir de l’international français au Paris Saint-Germain pourrait de nouveau être au cœur des débats. L’attaquant de 23 ans affiche un certain mécontentement quant à la manière dont il est utilisé par Christophe Galtier, ce qu’il n’a pas hésité à afficher publiquement. Pour Daniel Riolo « s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera, mais en tout cas à la fin de l’année c’est terminé parce qu’il en a marre. Il le dit en privé . » Depuis le début du projet QSI, plusieurs stars du PSG ont déjà demandé à s’en aller, même si la plupart d’entre elles sont finalement restées.

2019, Neymar proche d’un retour au Barça

Deux ans après avoir réalisé le transfert le plus cher de l’histoire en s’attachant les services de Neymar contre 222M€, le Brésilien était proche de faire son grand retour au FC Barcelone. « Nous étions proches d’y parvenir », avait confié Javier Bordas, ancien directeur de la section sportive du club barcelonais, à Mundo Deportivo . Neymar était même « convaincu qu’il allait revenir », mais les deux clubs ne sont finalement pas parvenus à se mettre d’accord. Un différend de l’ordre de 20M€ aurait fait tomber ce transfert à l’eau.

2017, Al-Khelaïfi retient Verratti

Deux ans plus tôt, Marco Verratti avait également exprimé ses envies d’ailleurs. Alors qu’Antero Henrique venait d’arriver au PSG, l’international italien lui a fait savoir qu’il souhaitait quitter le club cet été-là. Le FC Barcelone était à l’affût et le milieu de terrain âgé de 24 ans à l’époque avait fait son choix : il voulait rejoindre les Blaugrana, mais Nasser Al-Khelaïfi ne l’entendait pas de cette oreille. « Le PSG n'était pas super à ce moment, je dis à Marco : On part ou on reste ? Il me dit : OK, on essaie une autre expérience », a révélé Donato Di Campli à L’Équipe , agent de Marco Verratti à ce moment-là.

2018, Di Maria barré par la concurrence

Trois ans après avoir rejoint le PSG en provenance de Manchester United, Angel Di Maria avait lui aussi souhaité quitter le club parisien. Mais Thomas Tuchel l’a finalement convaincu de poursuivre l’aventure : « J'ai été sincère avec Thomas Tuchel depuis le premier jour. Il est venu me parler avant la Coupe du Monde. Je lui avais alors dit que ma place n'était pas ici, parce qu'il y avait Kylian, Neymar et Edi, et que cela allait donc être compliqué pour moi. Il m'a répondu qu'il comptait sur moi, que j'étais un joueur qu'il adorait et qu'il voulait que je reste ici. C'est pourquoi j'ai changé d'avis, et pourquoi je suis revenu avec l'envie de réussir, de montrer que je pouvais jouer dans cette équipe. Je pense que je l'ai montré tout au long de l'année. Je lui ai rendu la confiance qu'il m'avait donnée depuis le début », avait confié l’Argentin dans un entretien accordé aux médias du Paris Saint-Germain.

2019, Rabiot rejoint la Juventus

Si ces trois joueurs sont finalement restés au PSG, il y en a un qui a voulu partir et qui a réussi : Adrien Rabiot. L’international français est un des rares joueurs formés au club qui est parvenu à s’imposer en équipe première. Alors que son contrat arrivait à son terme en juin 2019, le Titi parisien avait envie de découvrir un nouveau championnat. Les dirigeants du club de la capitale l’avaient même mis à l’écart à partir du mois de décembre pour essayer de le convaincre de prolonger, sans succès et Adrien Rabiot avait finalement rejoint la Juventus libre.