Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le feuilleton Mbappé repart de plus belle sur le mercato

Publié le 11 octobre 2022 à 10h00 - mis à jour le 11 octobre 2022 à 10h01

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir fait couler énormément d’encre l’année dernière avant de finalement prolonger son contrat avec le PSG alors qu’il était annoncé en partance pour le Real Madrid, Kylian Mbappé fait actuellement polémique avec le club de la capitale. Et cela semble totalement relancer son avenir…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé était tout proche de claquer la porte du PSG libre l’été dernier, d’autant qu’il disposait déjà d’un accord de principe depuis un moment avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Mais à la surprise générale, en fin de saison, l’attaquant français avait finalement prolongé in-extremis avec le PSG, ce qui donnait lieu à des images de joie et de soulagement chez les supporters parisiens. Mais désormais, alors que Mbappé ne cesse de pointer du doigt le recrutement du PSG et l’absence d’un joueur de pivot en attaque pour l’épauler, l’heure est plutôt à la polémique.

Transferts - PSG : Mbappé, mercato… Daniel Riolo se lâche sur Al-Khelaïfi https://t.co/CdZbmI40wf pic.twitter.com/nprSkreAJv — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Les grandes révélations de Riolo sur Mbappé

Lundi soir, dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a fait des révélations pour le moins troublantes sur la situation de Mbappé, revenant dans un premier temps sur tout le feuilleton autour de sa prolongation au PSG en mai dernier : « Nasser Al-Khelaïfi était, comme d’habitude, dans une opération de communication, mais il n’en a finalement rien à cirer de Mbappé. Ce qui lui a toujours dit, c’est « Mbappé ne partira pas libre. On va le garder, on va réussir ». Et comme est arrivée l’humiliation face au Real Madrid, il a fait exactement ce qu’il a fait après le Barça, à savoir briller sur le marché des transferts. Lui croit que ça marche comme ça et que c’est ça qui est formidable. Sauf qu’il a sorti cette victoire d’un tas de promesse, qui aujourd’hui donne quoi ? Une situation inexplicable avec un Mbappé au bout du rouleau », indique Riolo.

« S’il y a une ouverture, il se cassera »