Mercato - PSG : Prêt à claquer la porte, Mbappé est resté fidèle au Real Madrid

Publié le 11 octobre 2022 à 15h15

Axel Cornic

Il a prolongé en mai dernier jusqu’en 2025, mais Kylian Mbappé semble déjà en avoir marre du Paris Saint-Germain. Cela serait notamment lié à des promesses non tenues par la direction, sur le mercato estival comme sur la réorganisation interne et la star française aurait ainsi l’intention de changer de club au plus vite.

Le répit n’a duré que quelques mois. On pensait l’avenir de Kylian Mbappé après sa prolongation au PSG, mais voilà qu’il fait une nouvelle fois les gros titres des rubriques mercato.

Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG...

Au micro de RMC Sport , Daniel Riolo a lâché une véritable bombe concernant la situation de Kylian Mbappé, qui en aurait assez des promesses non tenues par le PSG et voudrait donc partir. Mbappé aurait fait part de son mal être en interne et son départ serait quasiment acté dans sa tête, en janvier ou alors à la fin de la saison.

