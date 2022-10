Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe déjà pour le retour de Xavi Simons ?

Publié le 11 octobre 2022 à 14h45

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Xavi Simons a donc quitté le PSG, s'engageant avec le PSV Eindhoven. Mais voilà que dès l'été prochain, le Néerlandais pourrait faire son retour au sein du club de la capitale. En effet, une clause permettrait à Xavi Simons de retourner au PSG. Toutefois, cela serait encore loin d'être acté...

Reverra-t-on Xavi Simons sous le maillot du PSG ? C'est bel et bien possible et ce dès le prochain mercato estival. Un an après son départ pour le PSV Eindhoven, le Néerlandais pourrait revenir au Parc des Princes grâce à une clause dans son contrat, moyennant un chèque de 12M€.

Une clause pour un retour au PSG ?

Le PSV Eindhoven l'a confirmé, une clause est présente dans le contrat de Xavi Simons pour un retour au PSG. Mais comme précisé par Rik Elfrink, cet accord vaut entre le club néerlandais et le joueur. C'est donc à Xavi Simons que reviendra le dernier mot en ce qui concerne le PSG.

Un avenir... au PSV ?

Quelle sera alors la décision de Xavi Simons ? Du côté du PSV Eindhoven, on serait visiblement en confiance. Malgré l'existence de cette clause, le club néerlandais se veut optimiste. En effet, mardi, Rik Elfrink a révélé que le PSV estimait pouvoir conserver Xavi Simons au-delà de cette saison. A suivre...