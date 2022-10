Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 12M€ en 2023, l'énorme opportunité pour Campos

Publié le 10 octobre 2022 à 15h10 - mis à jour le 10 octobre 2022 à 15h13

Arthur Montagne

Peu utilisé par Mauricio Pochettino la saison dernière, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG à l'issue de son contrat afin de s'engager libre avec le PSV Eindhoven. Néanmoins, le club parisien disposerait d'une clause lui permettant de récupérer le milieu de terrain néerlandais pour environ 12M€.

C'est l'un des nombreux reproches faits à Mauricio Pochettino. L'ancien entraîneur du PSG a régulièrement été pointé du doigt pour le manque de temps de jeu accordé aux jeunes joueurs à commencer par Xavi Simons, qui a donc décidé de quitter le club a l'issue de son contrat le 30 juin dernier. Et le milieu de terrain néerlandais s'éclate désormais au PSV Eindhoven où il a déjà inscrit 8 buts depuis le début de saison.

Voor PSG geldt een gelimiteerde transfersom van naar schatting zo'n 10 à 12 miljoen euro om Simons komende zomer terug te kopen. Voor de goede orde: voor geen enkele andere club is die clausule er. Alleen voor PSG. PSV heeft ook goede hoop dat hij langer dan een seizoen blijft. — Rik Elfrink (@RikElfrink) October 10, 2022

Une clause dans le contrat de Xavi Simons

Cependant, l'idée d'un retour de Xavi Simons l'été prochain est loin d'être surréaliste. Et pour cause, Marcel Brands, directeur du football du PSV Eindhoven, a reconnu l'existence d'une clause permettant de faciliter un transfert de l'ancien crack de La Masia au PSG l'été prochain.

Xavi Simons de retour au PSG pour 12M€ ?

Et Rik Elfrink donne plus de détails concernant cette clause. En effet, selon les informations du journaliste néerlandais, le PSG aurait la possibilité de racheter Xavi Simons en 2023 contre une somme comprise entre 10 et 12M€. Une clause qui ne s'appliquerait qu'au PSG, et à aucun autre club. Reste désormais à savoir si les Parisiens sauteront sur l'occasion.