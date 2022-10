Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand retour déjà prévu pour l'été prochain ?

Publié le 10 octobre 2022 à 13h15

Arthur Montagne

En fin de contrat avec le PSG, Xavi Simons a décidé de rejoindre le PSV Eindhoven cet été. Et le milieu de terrain néerlandais réalise un excellent début de saison qui pourrait laisser des regrets aux Parisiens. Cependant, une clause pourrait bien chambouler l'avenir de l'ancien talent de La Masia.

La saison dernière, Xavi Simons n'a jamais réellement eu l'opportunité de se distinguer au PSG puisque Mauricio Pochettino l'a très peu utilisé. Par conséquent, le jeune milieu de terrain néerlandais a décidé de ne pas prolongé son contrat à Paris et s'est engagé au PSV Eindhoven où il réalise un excellent début de saison comme en témoignent ses 8 buts et 4 passes décisives en 14 matches, toutes compétitions confondues.

Le PSV confirme l'existence d'une clause dans le contrat de Xavi Simons

De quoi laisser quelques regrets au PSG. Néanmoins, l'histoire entre Xavi Simons et le club de la capitale n'est peut-être pas terminée. En effet, dans des propos rapportés par le journaliste néerlandais Rif Elfrink, Marcel Brands, directeur du football du PSV Eindhoven, reconnaît l'existence d'une clause permettant au PSG de récupérer Xavi Simons à l'avenir.

PSV-directeur Marcel Brands heeft ook duidelijkheid gegeven over het contract van Xavi Simons. Er bestaat een clausule tussen Simons en PSV over een eventuele terugkeer naar Paris Saint-Germain. Daarover later meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) October 10, 2022

