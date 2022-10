Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone veut plomber le transfert de cette star à Paris

Publié le 11 octobre 2022 à 22h15

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Chelsea, N'Golo Kanté figurerait toujours sur les tablettes du PSG. Toutefois, Luis Campos pourrait voir un géant européen lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier. En effet, le FC Barcelone de Xavi serait déterminé à s'offrir les services de N'Golo Kanté à l'été 2023.

Très performant depuis sa signature à Chelsea, N'Golo Kanté a tapé dans l'œil du PSG il y a plusieurs saisons. Mais jusqu'à présent, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais réussi à boucler le transfert du champion du monde français. Malgré tout, le PSG n'aurait pas du tout fait une croix sur N'Golo Kanté.

🚨🚨 INFORMACIÓN @10JoseAlvarez 🚨🚨 😳 "𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄́ 𝐞𝐬 𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐀𝐑𝐂̧𝐀" 😳 pic.twitter.com/SPoXjTf2hR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 10, 2022

Le Barça également dans le coup pour N'Golo Kanté

Alors que N'Golo Kanté sera en fin de contrat le 30 juin, le PSG voudrait à tout prix profiter de la situation. En effet, le club emmené par Christophe Galtier serait emballé par l'idée de finaliser un transfert à 0€ avec le milieu de terrain de Chelsea. Toutefois, comme l'a annoncé Mundo Deportivo ce lundi, le FC Barcelone serait également sur les traces de N'Golo Kanté. Une information confirmée par El Chiringuito ce mardi matin.

N'Golo Kanté, l'héritier de Sergio Busquets à Barcelone ?