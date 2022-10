Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un gros raté du mercato est confirmé au PSG

Publié le 12 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Malgré les 6 recrues actées sur le dernier marché des transferts, Luis Campos garde un goût d'inachevé. En effet, le Portugais n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait lors du mercato. Il y a eu des échecs. On pense bien évidemment à celui de Milan Skriniar, mais actuellement, celui qui fait le plus parler, c'est la non-arrivée d'un attaquant de pointe. C'était pourtant un besoin du PSG comme l'a confirmé Christophe Galtier.

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour Luis Campos lors du dernier mercato estival. Arrivé au PSG, le Portugais s'est retrouvé en charge du recrutement avec de grands rêves pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Mais certains désirs n'ont pas été exaucés. Cela vaut pour Milan Skriniar, qui était la priorité en défense centrale. Mais le PSG avait un autre objectif sur le mercato : recruter un attaquant capable de jouer en pivot pour soutenir Kylian Mbappé. Celui-ci n'est pas venu et cela suscite aujourd'hui la colère du crack de Bondy.

« Nous avons souvent parlé de l’importance d’avoir un autre attaquant »

Robert Lewandowski, Gainluca Scamacca... Le PSG avait pourtant certaines pistes pour ce rôle de buteur/pivot. Luis Campos n'a finalement pu recruter personne. Pourtant, Christophe Galtier l'a confirmé au micro de Canal+ , cette quête d'un attaquant a bel et bien animé le PSG lors du dernier mercato : « Je ne sais pas les promesses qui ont été faites à Kylian et si il y a eu des promesses de faites au moment de sa reconduction de contrat. Par contre ce qui est sûr, c’est qu’avec le président et Luis Campos nous avons souvent parlé de l’importance d’avoir un autre attaquant dans un autre profil même si on a Hugo Ekitike qui est un jeune joueur ».

« On a tout au long du mercato cherché à trouver cet attaquant »