Mercato - PSG : Une révolution causée par Mbappé à Paris ?

Publié le 12 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait une nouvelle fois parler de lui dans la presse. Et cette fois-ci, ce n’est pas simplement pour une histoire de rôle au sein de l’attaque du PSG, il pourrait tout bonnement quitter le club et le conseiller football Luis Campos serait susceptible de le suivre.

Daniel Riolo a été le premier à en faire part sur le plateau de l’After Foot lundi soir et sur les ondes de RMC. Kylian Mbappé songe à quitter le PSG dès cet hiver et ne le cacherait pas en coulisse pour des raisons multiples gravitant entre autres autour de son rôle cette saison et des promesses non tenues par la direction du club parisien sur le marché des transferts.

Mbappé prêt à claquer la porte dès janvier

La tendance a été confirmée au fil de la journée de mardi et à présent, il semblerait qu’un transfert de Kylian Mbappé que ce soit dans le meilleur des cas à la prochaine intersaison ou bien lors du mercato hivernal serait plus que probable. Le Parisien a fait savoir ces dernières heures que cette situation autour de Mbappé pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le cas Luis Campos.

Un départ de Mbappé entraînerait celui de Campos