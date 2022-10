Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a posé un énorme ultimatum pour son avenir

Publié le 12 octobre 2022 à 10h15

Thibault Morlain

La bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé fait des vagues. Et elle ne concerne pas seulement le numéro 7 du PSG. En effet, Luis Campos se retrouve également au centre des discussions. Débarqué à Paris dans le cadre de la prolongation de Mbappé, le Portugais pourrait s'en aller si le Français venait à partir. D'ailleurs, en coulisses, Campos aurait été très clair.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG en janvier prochain ? Telle est l'incroyable information qui circule depuis quelques heures maintenant. Mécontent des promesses non tenues par sa direction, le Français serait prêt à s'en aller. Et il pourrait ne pas être le seul à quitter le PSG. En effet, il a été expliqué que Luis Campos pourrait aussi suivre Mbappé et partir après seulement quelques mois de collaboration avec le club de la capitale.

L'avertissement de Luis Campos

Selon les informations de L'Equipe , Luis Campos aurait ainsi posé un ultimatum en privé à propos de son avenir. Le conseiller sportif du PSG aurait alors fait savoir que si Antero Henrique était toujours là au 1er janvier, il ferait ses valises.

Tensions entre Portugais

Le message serait donc passé. Il faut dire que cela serait tendu entre Luis Campos et Antero Henrique. Comme le développe le quotidien sportif, les deux Portugais sont loin d'être les meilleurs amis du monde. Ces tensions pourraient donc au final engendrer le futur départ de Luis Campos. A suivre...