Transferts - PSG : Luis Campos prépare la vie après Lionel Messi

Publié le 12 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi a dernièrement reçu un message de la part de Luis Campos dans lequel le conseiller football du PSG l’incitait à prolonger son bail envers le Paris Saint-Germain. Néanmoins, les plans de Campos pour l’avenir n’incluraient pas Messi. Explications.

Lionel Messi dispose d’un contrat qui expirera en juin prochain au PSG. Certes, une option pour une année supplémentaire figure dans le bail convenu entre les deux parties en août 2021, cependant pour qu’elle soit activée, il faudrait que La Pulga donne son aval. Conseiller football du PSG depuis le 10 juin dernier, Luis Campos n’a pas caché sa tentative auprès de Lionel Messi sur les ondes de RMC . « J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les trois ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo ».

Messi penserait toujours à un retour au Barça

Cependant, il se pourrait que la demande de Luis Campos ne fasse pas mouche chez Lionel Messi. Actuellement focalisé sur la préparation de ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde avec l’Argentine en novembre prochain, Messi aurait tout de même une préférence sur son avenir, qui serait revenir du côté du FC Barcelone comme Marca l’a affirmé ces dernières heures.

Campos prêt à se séparer de Messi, place à Leao ?