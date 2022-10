Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Luis Campos sur son avenir

Publié le 11 octobre 2022 à 21h00

Arthur Montagne

Arrivé en fin de saison dernière au poste de conseiller football du PSG afin de remplacer Leonardo, Luis Campos fait déjà grandement parler de lui pour son avenir. Annoncé à Chelsea, le Portugais pourrait également suivre Kylian Mbappé en cas de départ.

En fin de saison dernière, le PSG a décidé de faire plusieurs changements majeurs en interne. A commencer par le remplacement de Leonardo, alors directeur sportif du club, par Luis Campos, nommé de son côté conseiller football. Ce dernier, qui avait brillé à Monaco et Lille, est donc en charge du recrutement du PSG. Mais son avenir fait déjà grandement parler. En effet, il y a quelques semaines, son nom a circulé avec insistance du côté de Chelsea. Et ces derniers heures, plusieurs médias ont révélé que Kylian Mbappé souhaitait partir cet hiver. Et si l'attaquant parisien venait à quitter le PSG, Luis Campos, très proche de la famille Mbappé, pourrait le suivre.

«J'ai trois ans de contrat avec le PSG»

Visiblement irrité par les nombreuses rumeurs dont il fait l'objet Luis Campos a décidé de prendre la parole afin de mettre les choses au clair concernant sa situation au PSG. « J'ai trois ans de contrat avec le PSG, je suis très content d'être ici et je travaille tous les jours pour que le PSG ait quelques chose d'extraordinaire sur son CV à la fin de mon contrat », lance le dirigeant parisien au micro de Canal+ , avant de persister auprès de RMC Sport .

«Je suis ravi, très content d'être ici»