Mercato - PSG : Campos sort du silence pour Mbappé, il lâche un coup de gueule

Publié le 11 octobre 2022 à 20h30

Arthur Montagne

Alors que la rumeur d'un départ de Kylian Mbappé a pris une ampleur colossale, Luis Campos a décidé de sortir du silence. Rare dans les médias, le conseiller football du PSG a décidé de mettre les choses au clair en démentant fermement toutes ces rumeurs. Le Portugais s'agace même du timing.

Très rare dans les médias, Luis Campos a jugé la situation suffisamment grave pour prendre la parole. Il faut dire que la rumeur concernant un départ de Kylian Mbappé a pris une énorme ampleur, reléguant au second plan le match contre Benfica, pourtant crucial en Ligue des champions. Depuis quelques heures, plusieurs médias ont effectivement annoncé que l'attaquant parisien avait réclamé son départ dès le mercato d'hiver. Une rumeur fermement démentie par Luis Campos.

PSG : Mbappé a-t-il raison de se plaindre des choix de Galtier ? https://t.co/FvyXwIHnYv pic.twitter.com/U5v1h659fb — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Campos dément catégoriquement le départ de Mbappé

« C'est une information, on a des rumeurs tous les jours, et on ne peut pas venir en parler tous les jours. Dans ce cas-là c'est spécial parce qu'on est avant un match très très important et c'est grave. C'est grave parce que mon nom est évoqué aussi. Et surtout parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier. J'était avec le président, et il ne lui jamais demandé de partir en janvier non plus », lance le conseiller football du PSG au micro de Canal+ avant d'en rajouter une couche.

