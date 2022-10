Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique a plombé une énorme opération

Publié le 12 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Cet été, il était prévu que Keylor Navas quitte le PSG. D'ailleurs, un transfert vers Naples semblait proche de se concrétiser. Finalement, l'opération a capoté et l'ancien du Real Madrid est toujours dans l'effectif de Christophe Galtier aujourd'hui. Et pour trouver le responsable de cela, il faudrait se tourner vers Antero Henrique.

Revenu au PSG à la surprise générale cet été, Antero Henrique, ancien directeur sportif, est venu prêter main forte à Luis Campos sur le mercato, étant notamment en charge du dégraissage. Et le Portugais a réussi sa grosse mission en vidant le loft du PSG. Un point noir est toutefois à noter pour Antero Henrique : Keylor Navas.

Un accord avec Naples

En effet, aujourd'hui, Keylor Navas est toujours au PSG, se retrouvant comme la doublure de Gianluigi Donnarumma. Cela n'aurait pas dû arriver puisque l'ancien du Real Madrid avait fini par donner son aval pour faire ses valises. D'ailleurs, comme le rappelle L'Equipe , Navas avait même donné son accord à Naples, acceptant de faire un effort financier.

Tout ça pour 500 000€

Pour autant, ce n'est pas pour cela que Keylor Navas a rejoint Naples. Et c'est à cause d'Antero Henrique que l'opération aurait capoté. Comme développé par le quotidien sportif, le Portugais aurait refusé de lâcher 500 000€ et Navas est finalement resté au PSG.