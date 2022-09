Foot - PSG

PSG : C’est la guerre entre Donnarumma et Navas ? La réponse

Publié le 30 septembre 2022 à 21h15 par Thibault Morlain

Depuis l’été 2021, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma doivent cohabiter au PSG. Et forcément, cela n’est pas simple alors que chacun prétend au poste de gardien numéro 1. Un statut aujourd’hui détenu par l’Italien quand le Costaricain, finalement resté au PSG cet été, est la doublure. Pour autant, cela se passerait plutôt bien entre les deux coéquipiers.

A son arrivée au PSG, Christophe Galtier a réglé une grosse question : la hiérarchie des gardiens. L’alternance a alors pris fin entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas et un numéro 1 a été clairement nommé. Cela a été l’Italien l’heureux élu, quand l’ancien du Real Madrid a pris place sur le banc de touche comme doublure. Forcément, la concurrence entre Navas et Donnarumma fait parler, mais tout irait pour le mieux entre les deux.

Une bonne relation entre Navas et Donnarumma

Selon les informations dévoilées par Le Parisien , cela serait donc loin d’être la guerre entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Bien que cela aurait pu exploser entre les deux gardiens du PSG, cela ne serait pas le cas. L’entente entre les deux gardiens serait en effet bonne.

Merci Verratti

Et si la situation est ainsi entre Donnarumma et Navas, cela serait grâce à Marco Verratti. En effet, l’Italien s’occuperait à améliorer les liens entre son compatriote italien et le portier costaricain.