Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Révélations sur le transfert avorté de Keylor Navas

Publié le 11 octobre 2022 à 09h00

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Keylor Navas est donc toujours un joueur du PSG, étant ainsi la doublure de Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. Cela n'était pourtant pas prévu. En effet, cet été, le transfert du Costaricain était planifié, mais l'opération avec Naples a finalement avorté. Pourquoi ? Eléments de réponse.

A l'été 2021, Leonardo, alors directeur sportif du PSG, saute sur l'occasion pour récupérer Gianluigi Donnarumma gratuitement; arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC. De quoi poser certains problèmes à Mauricio Pochettino puisque Keylor Navas était déjà là. L'ex-entraîneur du PSG opte alors pour l'alternance, mais à son arrivée, Christophe Galtier en décide autrement. Et cela a alors scellé le sort de Keylor Navas...



Un transfert acté très rapidement

Comme le rappelle L'Equipe ce mardi, Christophe Galtier a rapidement tranché entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Ainsi, c'est l'ancien du Milan AC qui a été promu numéro 1. L'alternance était ainsi finie au PSG et une hiérarchie claire était établie. Forcément, cela n'a pas arrangé Keylor Navas qui s'est retrouvé poussé au rang de doublure et même invité à se trouver un nouveau club. Après avoir longtemps rechigné à faire ses valises, le Costaricain a finalement approuvé l'idée que son avenir devait s'écrire ailleurs pour son bien.

Une opération avortée par Antero Henrique

Ayant donné son feu vert pour quitter le PSG, Keylor Navas avait même trouvé un accord avec Naples, où il aurait alors retrouvé un rôle de numéro 1 et du temps de jeu, important à quelques mois de la Coupe du Monde. Le transfert ne s'est finalement pas réalisé et c'est Antero Henrique qui serait à l'origine de ce gros échec sur le mercato. En effet, selon les informations du quotidien sportif, alors que Navas était prêt à faire un effort financier, le Portugais, en charge des départs au PSG cet été, aurait refusé de lâcher 500 000€. Et l'ancien du Real Madrid n'a finalement pas bougé...