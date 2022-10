Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est déjà en place pour le transfert d'Haaland

Publié le 11 octobre 2022 à 10h30

Amadou Diawara

Alors que Karim Benzema va bientôt fêter ses 35 ans, le Real Madrid aurait déjà choisi son héritier : Erling Haaland. Pour arracher le buteur norvégien à Manchester City, le club emmené par Carlo Ancelotti peut profiter de sa clause libératoire. Cette dernière serait fixée à 200M€ pour l'été 2024 et devrait ensuite baisser au fil des saisons.

Comme le bon vin, Karim Benzema semble se bonifier avec les années. Toutefois, le buteur français n'est pas éternel pour autant. Et le Real Madrid en est bien conscient. Alors que Karim Benzema va souffler ses 35 bougies le 19 décembre, le club emmené par Carlo Ancelotti aurait déjà choisi son digne successeur : Erling Haaland. Et heureusement pour le Real Madrid, il aurait une grosse ouverture pour boucler le transfert du crack de 22 ans.

Mercato - PSG : Révélations sur le transfert avorté de Keylor Navas https://t.co/7s36YYzDQh pic.twitter.com/t9NX7frQGh — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Une clause à 200M€ dès 2024 pour Erling Haaland ?

Selon les informations de The Athletic , Erling Haaland pourrait ne pas faire long feu à Manchester City. Malgré une signature chez les Citizens lors du dernier mercato estival, l'ancien du Borussia Dortmund aurait déjà programmé son départ. En effet, Erling Haaland aurait négocié une clause libératoire lors des négociations avec Pep Guardiola pour son transfert.

Une clause libératoire excluant les clubs anglais

A en croire The Athletic, la clause libératoire d'Erling Haaland à Manchester City serait de l'ordre de 200M€ et applicable dès l'été 2024. Ainsi, le Real Madrid aurait la possibilité de boucler le transfert de l'international norvégien dans deux ans en faisant péter cette clause, surtout qu'elle ne concernerait que les clubs n'évoluant pas en Premier League.

Une clause libératoire qui baisse progressivement après 2024