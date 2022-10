Foot - Mercato

Mercato : Courtisé par le Real Madrid, Haaland peut calmer tout le monde

Publié le 10 octobre 2022 à 22h10

Thomas Bourseau

À l’avenir, Erling Braut Haaland serait susceptible de quitter Manchester City au vu de la clause libératoire incluse dans son contrat chez les Skyblues. De quoi faire le bonheur du Real Madrid ? Il faudra toutefois obtenir l’aval du Norvégien qui aurait le dernier mot sur la question de la clause.

Depuis le début de la saison, Erling Braut Haaland ne cesse d’impressionner son entraîneur Pep Guardiola, les supporters de Manchester City et l’ensemble de la Premier League au point où Callum Wilson a dernièrement fait savoir qu’il faudrait inventer un Silver Boot, le Golden Boot allant automatiquement à Haaland au vu de ses performances XXL et des buts qu’il empile chaque week-end de Premier League.

Une clause supérieure à 140M€

D’après les informations circulant dans la presse, le Real Madrid apprécierait particulièrement le profil d’Erling Braut Haaland et aimerait faire de lui le successeur de Karim Benzema dont le contrat expirera en juin prochain à la Casa Blanca. Une clause libératoire figurerait bel et bien dans le contrat du Norvégien à Manchester City, mais elle serait supérieure aux 140M€ évoqués dans la presse selon Fabrizio Romano.

Clause libératoire ou non, c’est Haaland qui tranchera