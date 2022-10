Foot - Mercato

Mercato : Ça gronde en coulisse pour le transfert d’Haaland

Publié le 11 octobre 2022 à 01h30

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland, bien qu’il ne soit uniquement âgé de 22 ans, est déjà dans le viseur des plus grands clubs européens et dans celui du Real Madrid. En pleine forme à Manchester City, Haaland aura cependant le dernier mot au niveau de la clause libératoire incluse dans son contrat. Et à City, on commencerait à être lassé du feuilleton.

Chaque week-end, Erling Braut Haaland fait trembler les filets des pelouses anglaises. Depuis son transfert à Manchester City cet été, Haaland a continué sur sa lancée et n’a pas perdu les habitudes qu’il avait prise au Borussia Dortmund. À l’exception de la rencontre face à Bournemouth, Haaland a toujours marqué en Premier League. Et lors des deux dernières sorties des Skyblues en championnat, Haaland a planté quatre buts. De quoi permettre au Real Madrid de conforter sa décision de faire du Norvégien le successeur de Karim Benzema.

Le Real Madrid devra verser une offre plus importante que 140M€ pour Haaland

Et pour parvenir à ses fins, le Real Madrid compterait à terme lever la clause libératoire présente dans son contrat courant jusqu’en juin 2027 à Manchester City. Cependant, d’après Fabrizio Romano, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’elle soit levée pour 140M€ comme spécifié dans la presse étrangère. Le journaliste italien a expliqué qu’elle serait bien plus élevée par le biais de sa rubrique Here We Go pour CBS Sports.

Mercato : Le Real Madrid a trouvé une solution miracle pour l'après-Benzema https://t.co/D71gOEUKDK pic.twitter.com/do0TCDhNRj — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

Haaland, décisionnaire final de son avenir

En outre, ladite clause libératoire ne serait pas une aide directe pour le Real Madrid ou n’importe quel autre club intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland et ne pourra pas être levée avant un bon moment. De plus, il faudrait que l’équipe souhaitant s’attacher les services d’Haaland, ait l’aval du Norvégien qui aurait le dernier mot quant à la clause selon Fabrizio Romano.

Manchester City commence à perdre patience avec le dossier Haaland