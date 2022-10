Foot - Mercato

Transferts : Le Real Madrid reçoit un avertissement pour Haaland

Publié le 10 octobre 2022 à 21h30

Thomas Bourseau

Pep Guardiola s’est dernièrement agacé des multiples rumeurs circulant dans la presse au niveau de l’existence d’une clause libératoire dans le contrat d’Erling Braut Haaland, au point de la nier. La situation serait particulièrement complexe et ne jouerait pas spécialement en la faveur du Real Madrid, intéressé par ce dossier, pour lequel il faudrait que le club merengue pioche dans ses caisses.

Lors des trois dernières sorties de Manchester City, toutes compétitions confondues, Erling Braut Haaland c’est… six buts pour deux passes décisives dont un triplé inscrit dans le derby de Manchester face à United. De quoi conforter le Real Madrid dans sa décision de faire du Norvégien le successeur de Karim Benzema qui n’est pour le moment contractuellement lié que jusqu’en juin prochain.

Guardiola a tapé du poing sur la table

D’après la presse espagnole, le Real Madrid devrait à terme se laisser tenter par la piste Haaland et aimerait boucler sa signature par le biais d’une clause libératoire fixée à 140M€ qui figurerait dans son contrat courant jusqu’à l’été 2027 à Manchester City et qui serait effective à compter de juin 2024. Ladite clause a fait couler beaucoup d’encre dans la presse dernièrement. De quoi pousser l’entraîneur des Skyblues , en la personne de Pep Guardiola, à monter au créneau. « Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler. Je m'inquiète toujours de ce que nous pouvons contrôler ».

Pas de clause libératoire facilitant le travail du Real Madrid

Ce lundi, Fabrizio Romano a fait un point sur l’opération Erling Braut Haaland par l’intermédiaire de sa rubrique Here We Go publiée sur CBS Sports. D’après ses informations récoltées auprès de diverses parties présentes dans ce dossier, il n’y aurait bel et bien aucune clause libératoire permettant au Real Madrid, au Bayern Munich ou à tout autre club de boucler la signature d’Haaland plus facilement.

140M€ pour la clause libératoire d’Haaland ? C’est faux !

Pire, Fabrizio Romano a totalement remis en cause les informations circulant dans la presse concernant le prix de ladite clause libératoire supposément fixée à 140M€. D’après ses sources, Romano a affirmé qu’elle serait bien plus importante financièrement parlant. La clause libératoire ne pourrait pas être activée dans l’immédiat, ni en 2023, mais bien plus tard. Le Real Madrid est prévenu.