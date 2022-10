Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Hakimi... Le vestiaire se lâche sur le feuilleton Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 20h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La bombe lâchée sur Kylian Mbappé était présente dans toutes les têtes ce mardi. La prestation de l'international français a été épiée, alors que certaines rumeurs évoquant un possible départ du PSG dès le mois de janvier. Mais questionnés sur l'avenir de l'international français, les joueurs parisiens ont tenu le même discours, à savoir que Mbappé était heureux à Paris.

Atmosphère étrange au Parc des Princes. Au cours d'un match sans saveur, le PSG a obtenu le point du match nul face au Benfica (1-1). Mais un joueur avait retenu l'attention en ce mardi soir : Kylian Mbappé. Et pour cause, les médias espagnols et français avaient dévoilé ses envies de départ quelques heures avant le coup d'envoi. Cinq mois après sa prolongation, Mbappé constate que les responsables du PSG n'ont pas respecté certaines de leurs promesses, notamment en matière de recrutement. « On s'est trompés, et moi le premier » aurait déclaré le champion du monde 2018, en substance, à ses proches. Pourtant, ses coéquipiers ont dévoilé un discours rassurant ce mardi soir.

Mercato - PSG : Après la demande retentissante de Mbappé, Al-Khelaïfi lui répond https://t.co/G4CJ1O6OMZ pic.twitter.com/eQV0auCMSG — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Sergio Ramos tente de calmer tout le monde

Le premier à prendre la parole a été Sergio Ramos. L'ancien capitaine du Real Madrid a livré sa version des faits. « La seule chose que je puisse dire, c’est que je suis très ami avec Kylian. Il est très heureux au quotidien. Il n’est pas parti l’an dernier, donc je ne crois pas aux rumeurs actuelles. Nous continuons à travailler et nous ne lisons pas les médias » a confié Ramos au micro de Canal +.

« Mbappé est concentré sur le club »

Proche de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG en août 2021, Achraf Hakimi a confirmé les propos de Sergio Ramos. « On parle toujours de ce genre de choses. J’ai vu Kylian concentré sur le match et le club. On n'a pas parlé de ça. C'est vous qui sortez les choses de leur contexte. Lui est concentré sur le club, il est content ici. Je le vois heureux et je pense que c'est le plus important » a constaté l'international marocain. Même son de cloche chez Hugo Ekitike. « Mbappé malheureux ? Pas du tout. Moi qui parle souvent avec lui, je sais qu’il est heureux d’être au club. Il travaille tous les jours comme tous les autres joueurs pour être performant et le meilleur. Un duo avec lui ? Ça serait pas mal du tout » a-t-il confié au micro d e RMC.

« Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier »