Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar se fait dézinguer en plein feuilleton Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 21h10

La rédaction

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG, Rolland Courbis préfère s'en prendre à Neymar et estime que l'attaquant brésilien, en dépit de ses performances plus convaincantes, reste celui qui ne prend pas encore ses responsabilités au sein de cette équipe.

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui. Après avoir montré sa frustration de devoir jouer en tant que pivot avec le PSG, le joueur souhaite maintenant quitter le club le plus vite possible. En effet, seulement quelques mois après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé s'estimerait trahi par le PSG et aurait réclamé son départ dès le mois de janvier. Mais alors que de nombreuses critiques vont à l’encontre du Français, c’est un autre joueur qui en fait les frais.

Transferts - PSG : Luis Campos en remet une couche sur son mercato raté https://t.co/P5ftRBBNXa pic.twitter.com/ECj1P01e6V — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

« Ce Neymar est insupportable »

Présent dans l ’After Foot sur RMC , Rolland Courbis ne s’est pas gêné de défendre Kylian Mbappé et estime que c’est à Neymar de prendre le rôle de pivot au PSG : « Si Galtier doit régler le problème des trois monstres, c’est Neymar qui doit jouer dans un rôle de numéro 9, pas Mbappé. Et tu (Neymar) vas sur le banc si tu ne veux pas jouer pivot. Sois déjà content d’être là. Evidemment que je suis plus dur avec Neymar. Si j’étais le PSG, je n’aurais pas la mémoire courte. Ce Neymar est insupportable », estime l'ancien entraîneur de l'OM.

« Tu joues numéro 9 ou tu dégages »