Mercato - PSG : Poussé vers la sortie par Mbappé, Neymar a pris une décision radicale

Publié le 12 octobre 2022 à 13h10

Désireux de devenir la star du PSG, Kylian Mbappé n'aurait pas vu d'un mauvais œil un départ de Neymar cet été. Arrivé dans un rôle de conseiller sportif, Luis Campos aurait essayé de le vendre lors du dernier mercato estival. Mais heureux à Paris, l'international brésilien aurait refusé de quitter la capitale, surtout à l'approche de la Coupe du monde.

« On lui a vendu un autre projet, où il était le seul leader ». Contactée par France Bleu ce mardi, une source proche de Kylian Mbappé a évoqué la frustration du joueur, qui souhaiterait quitter le PSG au plus vite. Des promesses non tenues par les dirigeants parisiens seraient à l'origine de cette décision. Lors des négociations, les responsables lui auraient notamment promis l'arrivée d'un véritable numéro 9, mais aussi le départ de Neymar. Ni l'une, ni l'autre ne s'est réalisée.

Mbappé espérait un départ de Neymar

Désireux de devenir la star du projet parisien, Kylian Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar cet été. Selon Sport, le joueur français estime que son coéquipier est à l'origine du manque de sérieux dans le vestiaire et au club. Proche de la star française, Luis Campos aurait essayé de lui trouver une porte de sortie.

Neymar a refusé toutes les propositions