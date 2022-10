Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos en remet une couche sur son mercato raté

Publié le 12 octobre 2022 à 13h15

La rédaction

Le feuilleton Kylian Mbappé, qui souhaiterait claquer la porte du PSG dès cet hiver, fait couler beaucoup d'encre depuis mardi. Malgré tout le contexte et les reproches adressées à sa direction et qui concernent principalement le mercato, l'attaquant français a marqué mardi soir contre Benfica, et Luis Campos s’est exprimé à ce sujet juste avant la rencontre.

Mardi, le PSG affrontait le Benfica en Ligue des Champions (1-1). Quelques heures avant la rencontre, une bombe était lâchée expliquant que Kylian Mbappé envisageait de claquer la porte du Parc des Princes dès le mois de janvier. Des envies de départ liées au dernier mercato, la direction du PSG ayant notamment promis à Mbappé l'arrivée d'un nouvel attaquant, chose qui n'a pas été faite. Une promesse non tenue qui aurait fortement agacé l'international français et qui aurait donc provoqué son envie d'aller voir ailleurs. Mais juste avant la rencontre, Luis Campos s'est exprimé à ce mercato raté, reconnaissant une nouvelle fois qu'il manquait des renforts.

Mercato - PSG : Mbappé veut claquer la porte, Ancelotti sort du silence https://t.co/fdYlytnzjK pic.twitter.com/lYZXtjIYRJ — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

« On parle tous les jours avec Kylian Mbappé »

Cet été, le PSG souhaitait notamment Milan Skriniar ainsi qu'un nouvel attaquant durant le mercato, deux objectifs qui n'ont pas été atteints. Au micro de Canal + , Luis Campos expliquait qu'il discutait avec les joueurs pour pouvoir renforcer au mieux l'effectif parisien. « On parle tous les jours avec Kylian Mbappé, comme on parle avec Messi, Neymar, Danilo, Vitinha, Verratti... On parle à tous les joueurs, on discute. »

Campos fait son mea culpa