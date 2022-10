Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la bombe sur Mbappé, Galtier s'agace

Publié le 12 octobre 2022 à 00h00

Arthur Montagne

Après le match nul contre Benfica mardi soir (1-1), Christophe Galtier n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé qui aurait réclamé son transfert en janvier prochain. Agacé par la situation, l'entraîneur du PSG est mécontent qu'une rumeur soit prise pour une déclaration.

Le feuilleton Mbappé est relancé ! Alors que tout le monde pensait que l'avenir de l'attaquant du PSG était réglé depuis sa prolongation de contrat en mai dernier, plusieurs médias ont relancé ce dossier en affirmant que Kylian Mbappé avait réclamé son départ lors du mercato d'hiver. Visiblement agacé par sa situation, l'international français se sentirait trahi par sa direction qui n'aurait pas tenu ses promesses, notamment en matière de recrutement. Après le match nul contre Benfica (1-1), Christophe Galtier a été interrogé sur cette situation, et il ne cache pas sa agacement, tout en s'interrogeant sur le timing de cette rumeur.

«D'une rumeur, on en fait une information qui devient quasiment une déclaration»

« Je ne peux pas la commenter parce qu'en fait d'une rumeur, on en fait une information qui devient quasiment une déclaration. Je vois Kylian tous les jours, il a donné une très bonne réponse ce soir. Il a été créatif, dangereux et il aurait pu marquer un deuxième but. Il a serré les dents pour tenir jusqu'à la fin même s'il a pris un vilain tacle qui aurait pu générer une expulsion. Moi je vois un Kylian qui ce soir a donné une réponse par rapport à cette fameuse rumeur (...) Par rapport a ce qui a été dit, je trouve ça bizarre que ça sorte à quelques heures d'un match très important pour le club », lance le coach du PSG au micro de Canal+ .

Campos et Galtier tiennent le même discours