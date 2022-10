Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le transfert de Neymar, Campos a tout tenté

Publié le 11 octobre 2022 à 23h00

Lorsque Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG, la direction lui a promis de nombreuses choses dont le départ de Neymar. Même si le club de la capitale a écouté les offres, l’international brésilien a fini par rester. Une issue qui justifie peut-être la demande de transfert de Kylian Mbappé.

L’été dernier, le PSG avait un grand objectif : prolonger Kylian Mbappé. Dès le mois de mai, le club de la capitale a pu cocher cette case puisque l’international français a prolongé son bail jusqu’en 2025 (dont une année en option). Mais seulement cinq mois plus tard, la situation a changé pour Kylian Mbappé qui aurait déjà demandé son transfert pour le mercato hivernal. Un rebondissement de taille qui s’explique par les promesses non tenues de la direction du PSG. A commencer par l’avenir de Neymar.

Le PSG voulait vendre Neymar

Alors que la relation entre Kylian Mbappé et Neymar s’est détériorée, le PSG aurait promis au Français que le Brésilien pourrait quitter Paris. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. D’après les informations d’ ESPN , même si le PSG était ouvert aux offres, il a été impossible de trouver un point de chute à Neymar lors du mercato estival. Et sur ce début de saison, difficile pour le PSG de regretter l’issue du marché des transferts…

