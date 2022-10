Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Frustré par Neymar, Mbappé fait une incroyable annonce en privé

Publié le 11 octobre 2022 à 17h30

Arthur Montagne

Frustré par sa situation actuelle au PSG, Kylian Mbappé aurait déjà réclamé son départ, seulement quelques mois après sa prolongation de contrat. L'attaquant français n'aurait pas manqué de confier sa déception à ses proches en privé, notamment à cause du fait qu'il n'est pas le leader incontesté à Paris.

En mai dernier, Kylian Mbappé mettait fin aux rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Alors qu'il était libre à partir du 1er juillet, l'attaquant français a finalement prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2024 avec à la clé une option pour une saison supplémentaire. Pour le convaincre, le Qatar avait sorti le grand jeu avec plusieurs promesses différentes qui n'ont visiblement pas été tenues. Résultats, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le PSG comme l'avancent plusieurs médias à l'image de MARCA et du Parisien .

«On s'est trompés, et moi le premier»

Une information confirmée par France Bleu qui cite même une source proche du joueur. « On s'est trompés, et moi le premier », aurait ainsi confié en substance Kylian Mbappé à ses proches au sujet de sa prolongation de contrat en mai dernier. « On lui a vendu un autre projet, où il était le seul leader », ajoute cette même source qui fait ainsi référence à Neymar, toujours présent au PSG alors que son départ était espéré cet été.

Un départ cet hiver ?

C'est donc l'une des raisons qui expliquent les velléités de départ de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG se sentirait trahi et aurait déjà réclamé son départ du club de la capitale pour le mercato d'hiver, frustré des promesses non tenues par le Qatar. L'ancien Monégasque attendait notamment l'arrivée d'un grand attaquant afin de bénéficier de plus de liberté sur le front de l'attaque. Au lieu de ça, il évolue avec un Neymar, revenu au meilleur de sa forme, et Lionel Messi, dans un rôle qu'il qualifie lui même de pivot, en opposition avec celui qui est le sien en équipe de France.