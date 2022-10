Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En plein clash avec Neymar, Mbappé a bien réclamé son transfert

Publié le 11 octobre 2022 à 19h15

Pierrick Levallet

Irrité par sa situation au PSG, Kylian Mbappé serait prêt à claquer la porte dès janvier prochain. L’attaquant de 23 ans en aurait eu assez des promesses non tenues lors de ce mercato estival. L’international tricolore avait quelques exigences cet été dans le sens des départs, avec notamment le transfert de Neymar.

Ce mardi, une véritable bombe a été lâchée sur l’avenir de Kylian Mbappé. Visiblement mécontent de sa situation au PSG, l’attaquant de 23 ans aurait réclamé son transfert. L’international tricolore serait même prêt à claquer la porte en janvier prochain. La faute à son rôle sous Christophe Galtier mais également à certaines promesses non tenues sur le mercato, notamment dans le sens des départs.

Mbappé voulait le départ de Neymar

Comme le rapporte le média espagnol Sport , Kylian Mbappé aurait fait quelques demandes au PSG cet été après sa prolongation. Devenant le centre du projet parisien, l’attaquant de 23 ans réclamait notamment le départ de Neymar. Kylian Mbappé estimait que le Brésilien était la source du manque de sérieux dans le vestiaire et au club.

Campos et Al-Khelaïfi ont échoué

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient alors essayé de se séparer de Neymar, mais ont rapidement été bloqué par son salaire astronomique. Finalement, le joueur de 30 ans est resté au PSG. Et ce n’est peut-être pas plus mal puisqu’il réalise un excellent début de saison (11 buts et 9 passes décisives en 14 matchs). Néanmoins, le transfert avorté de Neymar n’aurait fait qu’agacer Kylian Mbappé et serait l’une des causes qui l'ont poussé à réclamer son transfert.