Transferts - OM : Sanchez, Bailly… Harit s’enflamme pour le mercato de Longoria

Publié le 13 octobre 2022 à 07h30

Après une première saison à l’OM, Amine Harit a fait son retour cet été. A ses côtés, Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout ont posé leurs valises dans la cité phocéenne. Un mercato XXL réalisé par Pablo Longoria et déjà validé par Amine Harit.

Cet été, Pablo Longoria a réalisé, une fois de plus, un gros mercato. Un an après avoir fait venir dix renforts pour Jorge Sampaoli, le président de l’OM a recruté pas moins de onze joueurs. De quoi faire le bonheur d’Igor Tudor, le nouvel entraîneur du club olympien.

Harit, le grand retour

Parmi ces recrues, on retrouve Amine Harit. Déjà à l’OM la saison dernière, l’international marocain a fait son retour le dernier jour du mercato dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Et à peine arrivé, Harit semble déjà conquis par les autres recrues de Pablo Longoria, qui n'a pas chômé cet été en attirant pas moins de 12 joueurs au total à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré, Eric Bailly et donc Amine Harit.

« C’est un plaisir d’être avec eux au quotidien »