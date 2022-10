Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Harit lâche ses vérités sur la révolution de Tudor

Publié le 12 octobre 2022 à 18h00 - mis à jour le 12 octobre 2022 à 18h05

De retour à l’OM cet été, Amine Harit démarre très bien sa deuxième saison avec le club de la cité phocéenne. Alors qu’il est en train de se faire une place de titulaire dans le onze d’Igor Tudor, l’international marocain est revenu sur la méthode du technicien croate.

Déjà prêté à l’OM la saison dernière, Amine Harit a fait son retour dans la cité phocéenne lors du dernier jour du mercato. Buteur et passeur contre le Sporting la semaine dernière en Ligue des Champions, l’international marocain démarre fort cette saison, à tel point qu’Igor Tudor est en train d’en faire l’un de ses hommes forts.

Harit décrypte la méthode Tudor

En difficulté pendant un moment avec Jorge Sampaoli l’an dernier, Amine Harit va mieux depuis qu’Igor Tudor a pris les commandes de l’OM. Dans un entretien accordé à la LFP , le milieu offensif de 25 ans a expliqué ce que lui demandait son entraîneur. « Avec le coach, c’est du un contre un. A partir du moment où tu vas chercher l’adversaire et que tu vas provoquer, il s’en fout que tu perdes le ballon. Tu ne vas peut-être pas réussir à chaque fois mais si tu passes deux fois en dix tentatives et que ça fait deux buts, il ne va pas te crier dessus parce que tu as perdu des ballons avant », reconnaît Harit.

🚨 3 africains ont été élus MOTM durant la 3e journée de la LDC : 🇸🇳 Sadio Mané (vs Plzen) 🇲🇦 Amine Harit (vs Sporting CP) 🇪🇬 Mohamed Salah (vs Rangers) pic.twitter.com/Zlk8alCkvH — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) October 6, 2022

« Il faut aller agresser l’adversaire de la 1ère à la 90e minute »