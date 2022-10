Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a la voie libre pour ce transfert à 150M€

Publié le 12 octobre 2022 à 17h45

Pierrick Levallet

Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat, Luis Campos commencerait déjà à prévoir la succession de l’Argentin. De ce fait, le conseiller sportif du PSG verrait bien Rafael Leao occuper cette place dans le groupe parisien. D’ailleurs, la voie se serait dégagée pour l’attaquant de l’AC Milan puisque Chelsea n’aurait plus donné de nouvelles depuis un bon moment.

Cet été, la colonie portugaise s’est agrandie au PSG. En effet, Renato Sanches et Vitinha ont rejoint Nuno Mendes et Danilo Pereira dans la capitale. Mais Luis Campos voulait plus lors du dernier mercato. Le conseiller sportif du PSG souhaitait faire venir Rafael Leao, qui brille avec l’AC Milan. Luis Campos verrait bien l’ancien du LOSC remplacer Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat.

Campos lorgne sur Leao

Si l’opération ne s’est pas faite cet été, le PSG n’aurait toutefois pas oublié Rafael Leao. Luis Campos suivrait toujours avec intérêt l’attaquant de 23 ans. L’AC Milan peine à le prolonger, et le PSG ne serait pas le seul club intéressé. En effet, Chelsea aimerait également recruter Rafael Leao. Mais les Blues n’auraient plus donné de nouvelles depuis la fin du mercato.

Chelsea ne bouge plus pour Leao