Mercato - PSG : Tout sourit à Campos pour la succession de Messi

Publié le 11 octobre 2022 à 12h30

Axel Cornic

Étincelant avec l’AC Milan depuis un an, Rafael Leão s’est rappelé au bon souvenir de Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC en 2018. Désormais, il souhaiterait le retrouver au Paris Saint-Germain et si les négociations avec les Rossoneri ne s’annoncent pas simple, ça commencerait à se dégager au niveau de la concurrence.

Après Nuno Mendes et Danilo Pereira, la colonie portugaise du PSG s’est encore agrandie lors du dernier mercato estival. Luis Campos a recruté plusieurs de ses compatriotes avec Vitinha et Renato Sanches, mais il aurait voulu faire plus. Plusieurs médias français comme étrangers assurent que le nouvel architecte du PSG souhaitait également s’attacher les services de Rafael Leão, qu’il verrait bien remplacer un certain Lionel Messi, dont le contrat se termine en juin 2023.

Avec Nkunku, Chelsea passe son tour

Campos n’est toutefois pas le seul à avoir approché l’attaquant de 23 ans, puisque Chelsea aurait également tenté sa chance. Cette piste semble toutefois s’être refermée, ce qui est une excellente nouvelle pour le PSG. D’après les informations de Tuttosport , les Blues auraient décidé de miser sur Christopher Nkunku et auraient donc définitivement rendu les armes pour Rafael Leão.

Le PSG désormais tout seul dans la course à Leao

Le quotidien italien assure que désormais, le PSG serait seul en course pour Rafael Leão, dont le contrat se termine en juin 2024. La volonté de l’AC Milan est de le prolonger, mais si le joueur semble très intéressé par l’idée de poursuivre son aventure en Serie A, un accord semble pour le moment lointain. Il y aurait en effet toujours une différence importante entre les 7M€ par réclamés par Leão et 6M€ bonus compris que Milan lui aurait offert pour le moment.

