Mercato - OM : Adaptation, avenir... Cette recrue de Longoria dit tout sur son transfert

Publié le 11 octobre 2022 à 11h30

Dan Marciano

En quête de temps de jeu, Nuno Tavares a fait le choix de quitter Arsenal lors du dernier mercato estival. A l'instar de Mattéo Guendouzi ou de William Saliba la saison dernière, l'arrière gauche a décidé de rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Ce mardi, le joueur de 22 ans est revenu sur ses premiers pas à Marseille, mais aussi sur son avenir.

Le pari réussi de Mattéo Guendouzi et de William Saliba ont certainement donné des idées à Nuno Tavares. En manque de temps de jeu et de confiance à Arsenal, le joueur portugais a imité les deux internationaux français en rejoignant l'OM sous la forme d'un prêt, mais sans option d'achat. L'objectif était d'intégrer rapidement le dispositif d'Igor Tudor et enchaîner les bonnes performances. Mission réussie pour Nuno Tavares, devenu en quelques mois l'un des hommes de base du technicien croate. Dans un long entretien accordé à La Provence ce mardi, l'arrière gauche est revenu sur son arrivée à l'OM.

« Je suis bien ici et ça se voit dans les matches »

Agé de 22 ans, le joueur, formé au Benfica, s'est très vite intégré au sein de la cité phocéenne, ce qui a participé à son bon début de saison. « C'est notoire, je suis bien ici, je m'y sens bien et ça se voit dans les matches. En plus, Marseille ressemble beaucoup à Lisbonne : le climat, les rues, le soleil, l'espace » a-t-il déclaré.

« Avec mes coéquipiers, nous voulons la victoire »

Une sortie, qui doit ravir Igor Tudor. Le technicien croate comptera certainement sur lui ce mercredi pour la rencontre de Ligue des champions face au Sporting Portugal. « J e serai dans mon pays et ça fait du bien de retrouver l'air du Portugal, mais j'appartiens désormais à une autre équipe. Avec mes coéquipiers, nous voulons la victoire. On va bien préparer ce match pour essayer de le gagner » a annoncé Nuno Tavares.

« L'avenir ? Je n'y pense pas »