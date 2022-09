Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Les secrets du mercato de Pablo Longoria

Publié le 7 septembre 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Ces dernières années, Pablo Longoria a modifié en profondeur l’effectif de l’Olympique de Marseille, avec une dizaine de recrues chaque été. Souvent, ses coups ont été salué avec des joueurs qui n’ont pas tardé à s’imposer comme des titulaires indiscutables avec notamment William Saliba, Nuno Tavares, Matttéo Guendouzi ou encore Cengiz Ünder et Jordan Veretout.

Après le PSG, c’est au tour de l’OM d’entrer en lice en Ligue des Champions. Ce mercredi, les hommes d’Igor Tudor se déplaceront à Londres pour affronter le Tottenham d’Antonio Conte dans un choc au sommet, qui fêtera le grand retour des Phocéens dans la plus prestigieuse compétition européenne. Un retour qui semble avoir été bien préparé en amont, puisque le mercato estival a été encore une fois très animé. Beaucoup de joueurs sont partis, mais encore plus sont arrivés avec notamment une défense totalement changée, sans parler des pistons, essentiels dans le dispositif du successeur de Jorge Sampaoli.

Transferts - OM : Longoria a tout changé pour ce joli coup sur le mercato https://t.co/zRPxbCGroV pic.twitter.com/ipJ9G7nesy — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

Longoria a dragué les indésirables des grands clubs

Ce mercredi, L’Equipe nous dévoile les dessous du recrutement de Pablo Longoria, qui ces dernières années a bouclé pas mal de prêts de joueurs. D’après les informations du quotidien, le président de l’OM aurait toujours essayé d’approcher les indésirables des grands clubs ou les joueurs qui avaient un faible temps de jeu, afin de les convaincre qu’un nouvel avenir les attendait dans le sud de la France. Cela a ainsi été le cas cet été avec Nuno Tavares, barré par Olexandr Zintchenko et Kieran Tierney à Arsenal et devenu en seulement quelques semaines l’unes des armes fatales de l’OM ainsi que l’une des grandes révélations du début de saison en Ligue 1.

La belle histoire de William Saliba

Cela a réussit avec William Saliba la saison dernière. Acheté pour 30M€ en 2019, l’ancienne promesse de l’ASSE n’avait pas du tout la confiance de ses dirigeants et encore moins celle de ses entraineurs. Il a ainsi enchainé les prêts, mais c’est seulement son année à l’OM qui a véritablement lancé sa carrière. Véritable taulier de la défense de Sampaoli, le joueur de 21 ans a littéralement explosé, ce qui lui a d’ailleurs ouvert les portes de l’équipe de France de Didier Deschamps. Pas que d’ailleurs, puisque les prestations de Saliba à l’OM ont finalement convaincu Mikel Arteta de lui donner sa chance et il est désormais un titulaire indiscutable chez les Gunners , où il a disputé l’intégralité des rencontres depuis le début de la saison.

Guendouzi et Kolasinac, les nouveaux tauliers de l’OM ?