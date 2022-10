Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dernière sueur froide pour un coup en or de Campos ?

Publié le 11 octobre 2022 à 15h45

Thomas Bourseau

Milan Skriniar pourrait se laisser tenter par le challenge PSG dans les prochaines semaines. Cependant, sachant pertinemment que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, l’Inter préparerait la tentative de la dernière chance, en vain ?

Milan Skriniar (27 ans) pourrait ne pas s’éterniser à l’Inter. À l’intersaison déjà, le défenseur slovaque figurait dans les petits papiers de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG avait pour but de renforcer le secteur défensif de l’effectif de Christophe Galtier.

Skriniar au PSG cet hiver ?

Cependant, en raison des demandes financières excessives de l’Inter alors qu’il ne reste plus qu’une année sur le contrat de Skriniar au sein du club nerazzurro, le PSG n’a pas pu boucler ce transfert. Mais cela pourrait n’être que partie remise puisque selon ESPN , Milan Skriniar refuserait de prolonger son contrat.

L’Inter prépare la réunion de la dernière chance pour Skriniar