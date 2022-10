Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a raté un énorme coup sur le mercato

Publié le 12 octobre 2022 à 11h30

Axel Cornic

S’il est passé à côté cet été, Luis Campos est bien décidé à se rattraper pour Milan Skriniar. Le défenseur de 27 ans semble être la grande priorité du mercato hivernal du Paris Saint-Germain, avec un contrat qui se termine en juin 2023. Pourtant, Campos aurait très bien pu clore les débats dès le mois d’août…

Avec Presnel Kimpembe blessé, Christophe Galtier s’est trouvé face à une pénurie de défenseurs centraux. Si Nordi Mukiele et Danilo Pareira dépannent actuellement, seuls Marquinhos et Sergio Ramos sont des spécialistes du poste… et l’Espagnol vient d’écoper d’un carton rouge face au Stade de Reims, en Ligue 1 (0-0). Le besoin de renforts dans ce secteur de jeu ne s’est donc jamais fait autant sentir et Luis Campos devra donc régler ce problème le plus vite possible.

Mercato - PSG : La clé de ce dossier à 150M€ est enfin trouvée https://t.co/B6qscyXpbZ pic.twitter.com/rs5fA73XES — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Skriniar et personne d’autre au mois de janvier ?

La solution est bien connue et se nomme Milan Skriniar. D’après les informations de Tuttosport , Luis Campos va revenir à la charge lors du mercato hivernal, espérant que le Slovaque ne prolonge pas son contrat avec l’Inter d’ici là. Des 70M€ réclamés cet été, l’Inter pourrait abaisser ses demandes jusqu’à 30M€, même si la solution la moins chère serait d’attendre juin prochain pour avoir Skriniar à 0€.

L’Inter travaille en coulisses pour le prolonger

Pour le moment, le danger d’une prolongation plane toujours au-dessus du PSG et les choses pourraient évoluer au cours des prochains jours. Tuttosport revele qu’un rendez-vous aurait été fixé ce jeudi entre l’Inter et les représentants de Milan Skriniar. Le secret de ce dossier résidera dans la distance entre la demande du joueur, à qui le PSG aurait offert pas moins de 9M€ par an et la proposition de son club, qui se serait arrêté à 6M€ net pour le moment.

Campos aurait pu faire un effort cet été...

Le quotidien italien assure toutefois que tous ces débats auraient pu être évités, si Luis Campos n’avait pas tenté de négocier au rabais lors du mercato estival. Les dirigeants de l’Inter semblaient en effet avoir désigné Milan Skriniar comme le grand sacrifié de l’été et un transfert à 70M€ hors bonus aurait arrangé tout le monde. Le PSG ne serait jamais arrivé à ce montant et désormais, Campos joue avec le feu.