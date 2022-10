Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le gros coup du mercato hivernal déjà connu ?

Publié le 11 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter Milan qui n’a pas souhaité laisser partir son robuste défenseur slovaque. Mais à en croire les dernières tendances, il reste la priorité absolue de Luis Campos qui semble déjà préparer son retour à la charge pour le mois de janvier.

Dès le début du mois de septembre, juste après la fermeture du mercato estival, Christophe Galtier affichait sa grande déception quant au bilan du recrutement : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents », confiait Galtier en faisant bien évidemment référence au feuilleton Milan Skriniar, pour lequel l’Inter Milan réclamait une somme beaucoup trop importante cet été. Et ce constat a d’ailleurs été partagé par Luis Campos.

« Un grave problème pour nous »

Récemment interrogé sur RMC Sport, le conseiller sportif du PSG a lui aussi dressé un constat terrible sur l’issue du mercato et l’échec Milan Skriniar : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », a indiqué Campos.

Skriniar au PSG cet hiver ?

Dans ce contexte, le message paraît très clair : le PSG cherche absolument à faire venir un défenseur central de la trempe de Milan Skriniar en janvier, et le joueur de l’Inter Milan reste d’ailleurs l’option numéro 1 à l’étude au club. Un facteur semble d’ailleurs pouvoir faciliter son transfert cet hiver : la fin de son contrat avec l’Inter en juin prochain, qui permet donc au PSG d’être en position de force puisqu’en refusant de le vendre en janvier, le club italien pourrait prendre le risque de voir Skriniar partir libre l’été prochain. Affaire à suivre…