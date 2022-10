Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Indésirables , ils ont réussi à changer leur destin à l’OM

Publié le 11 octobre 2022 à 09h30

Axel Cornic

Pablo Longoria s’est montré une nouvelle fois très actif lors du dernier mercato, avec une dizaine de nouvelles recrues qui ont débarqué à l’Olympique de Marseille. Certains joueurs ont vu leur avenir se décider sur un fil, sur les arrivées comme sur les départs. Cela semble notamment être le cas de Cengiz Ünder et d’Amine Harit.

Pas facile de construire un effectif homogène, quand l’entraîneur change aussi souvent. Un an et demi seulement après son arrivée et alors qu’il avait acquis une qualification en Ligue des Champions au bout du suspens, Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’OM. La faute vraisemblablement à des désaccords sur le mercato avec Pablo Longoria…

Harit ne serait jamais revenu avec Sampaoli

Revenu seulement après le départ de l’Argentin, Amine Harit semble en être un. L’Équipe explique en effet que Pablo Longoria a dû intervenir la saison dernière pour que Sampaoli lui offre un plus grand temps de jeu et sans son départ, il n’aurait sûrement pas été prêté une deuxième fois à l’OM par Schalke 04.

Ünder, le profil qui ne collait pas avec Tudor

Pour Cengiz Ünder, c’est plutôt l’inverse puisque si Jorge Sampaoli semblait l’apprécier, cela ne semblait pas être le cas d’Igor Tudor. Son profil ne collait pas vraiment avec le dispositif mis en place par le Croate et il aurait très bien pu faire ses valises, puisque Longoria a négocié un échange sec avec Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta. Le Turc a finalement refusé, ce qui aurait fait capoter l’échange.

